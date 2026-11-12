В Котельниках завершают основной этап строительства детского сада на 300 мест

12 ноября 2026, 09:05

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Компания ПИК строит третий детский сад в квартале «Белая Дача парк» в Котельниках. Рабочие уже возвели стены и заканчивают устройство кровли. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







Здание площадью более 6,1 тысячи квадратных метров рассчитано на 300 мест. Сейчас на площадке продолжается монтаж инженерных систем. После завершения строительства в квартале появится еще одно дошкольное учреждение: два детских сада здесь уже работают. Новый объект предназначен для детей в возрасте от полутора до семи лет. Для малышей младше трех лет предусмотрели отдельную группу. В описании проекта указаны девять групп по 25 человек. При этом заявленная вместимость составляет 300 мест. Причину расхождения в сообщении не уточняют.



В помещениях обустроят игровые комнаты, где воспитанники смогут проводить время в течение дня. Для музыкальных занятий и уроков физкультуры предусмотрены отдельные залы. Помощь в развитии речи дети смогут получить у логопеда: для специалиста подготовят кабинет. Территорию возле здания приспособят для прогулок. Во дворе появятся площадки с безопасным покрытием для подвижных игр. От солнца детей защитят теневые навесы. Для спокойного отдыха выделят отдельные зоны.



Жилой квартал «Белая Дача парк» находится в городском округе Котельники. По планам, здесь построят пять детских садов, две школы и поликлинику. Два дошкольных учреждения и одна школа уже открылись. Через территорию квартала проходит пешеходный бульвар. На нем создали игровое пространство «Ферма». Здесь разместили дом-мельницу, искусственный ручей и развивающие элементы для детей. Бульвар предназначен для прогулок и отдыха жителей.



Социальные объекты в жилых комплексах Подмосковья возводят за счет внебюджетных источников. Помимо ПИК, в такой работе участвуют группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group, ГК ФСК и другие застройщики. Они создают инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.