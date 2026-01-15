В подмосковных Химках установили пролёт надземного перехода на выезде из Юрлово

15 января 2026, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Химках на выездной дороге из деревни Юрлово строители продолжают возводить надземный пешеходный переход. Специалисты уже установили пролётное строение в проектное положение и приступили к строительству башен-сходов, сообщили в Минтрансе Подмосковья.





Новый пешеходный переход появится рядом со строящимися жилыми комплексами «Юрлово» и «Пятницкие луга». Он свяжет ЖК «Пятницкие Луга» и деревню Фёдоровка и сделает переход дороги безопасным для жителей.



«Пешеходный переход расположен возле строящихся ЖК «Юрлово» и ЖК «Пятницкие луга». Он будет полностью остеклён, приспособлен для маломобильных групп населения. Кроме этого, в этом году здесь появятся новые автобусные остановки и велосипедная дорожка», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.