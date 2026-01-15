В подмосковных Химках установили пролёт надземного перехода на выезде из Юрлово
В Химках на выездной дороге из деревни Юрлово строители продолжают возводить надземный пешеходный переход. Специалисты уже установили пролётное строение в проектное положение и приступили к строительству башен-сходов, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Новый пешеходный переход появится рядом со строящимися жилыми комплексами «Юрлово» и «Пятницкие луга». Он свяжет ЖК «Пятницкие Луга» и деревню Фёдоровка и сделает переход дороги безопасным для жителей.
«Пешеходный переход расположен возле строящихся ЖК «Юрлово» и ЖК «Пятницкие луга». Он будет полностью остеклён, приспособлен для маломобильных групп населения. Кроме этого, в этом году здесь появятся новые автобусные остановки и велосипедная дорожка», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Протяжённость надземного перехода превысит 160 метров. Проект предусматривает пандусы, чтобы переходом могли удобно пользоваться маломобильные жители, родители с колясками и пожилые люди.
Напомним, в декабре 2025 года дорожники запустили рабочее движение по выездной дороге из деревни Юрлово длиной 4,2 км. Новая трасса соединила Пятницкое шоссе с его строящимся дублёром. По проекту специалисты также реконструировали 700 метров Пятницкого шоссе, обустроили одноуровневую кольцевую развязку и установили водопропускные трубы через реку Баньку на съезде в сторону деревни Фёдоровка.