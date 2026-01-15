В Подмосковье усилили контроль за вандализмом на остановках

15 января 2026, 10:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области активно работают над снижением случаев вандализма на остановках. Здесь внедрили новую форму отчётности для систематизации и учёта подобных происшествий, сообщили в Минтрансе Подмосковья.





Специалисты Управления корпоративной безопасности Мосавтодора отслеживают поданные заявления в полицию, контролируют их рассмотрение, оценивают размер ущерба и следят за ходом уголовных дел в суде.



За 2025 год жители и службы подали 269 заявлений о вандализме на остановках. Общая сумма ущерба составила около 10,4 млн рублей. В 15 случаях возбудили уголовные дела. Четырём обвиняемым назначили исправительные работы, одному — 240 часов обязательных работ, восемь дел закрыли по примирению сторон.



«Чтобы повысить безопасность и контролировать состояние остановочных пунктов Мосавтодор совместно с Минтрансом Подмосковья и Главным управлением региональной безопасности Московской области в 2025 году обустроили 23 дополнительные камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион» в местах, где чаще всего происходили акты вандализма», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

