Минтранс Подмосковья напомнил об осторожности в праздничные выходные

20 февраля 2026, 15:29

оригинал Фото: iStock/

В преддверии длительных выходных Минтранс Подмосковья обращается к жителям региона и напоминает о правилах безопасности на дорогах. Ведомство просит водителей и пешеходов быть внимательнее — в праздники поток машин растёт, синоптики прогнозируют снег.





Что важно помнить водителям?

В праздники многие едут в гости или за город. При этом в регионе ожидают снег, а значит, дорога может стать скользкой.



В Минтрансе советуют:

не садиться за руль в нетрезвом виде;

не отвлекаться на телефон;

соблюдать скоростной режим;

держать увеличенную дистанцию;

не совершать резких манёвров

аккуратно проходить повороты;

заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Фото: iStock/BitsAndSplits

«Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьёзным правонарушением, но и может повлечь за собой ДТП с летальным исходом. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость. Обязательно носите вечером световозвращатели и будьте аккуратны, переходя проезжую часть. Не оставляйте детей одних без присмотра, следите, чтобы они катались на санках, тюбингах и ватрушках в безопасных местах и не выезжали на дороги общего пользования», — отмечает министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

переходить дорогу только в установленном месте;

сначала убедиться, что рядом нет машин;

не ходить вдоль трасс и железнодорожных путей;

не выходить на дорогу в состоянии алкогольного опьянения;

носить световозвращающие элементы в тёмное время суток.