Достижения.рф

Минтранс Подмосковья напомнил об осторожности в праздничные выходные

оригинал Фото: iStock/

В преддверии длительных выходных Минтранс Подмосковья обращается к жителям региона и напоминает о правилах безопасности на дорогах. Ведомство просит водителей и пешеходов быть внимательнее — в праздники поток машин растёт, синоптики прогнозируют снег.



Что важно помнить водителям?
В праздники многие едут в гости или за город. При этом в регионе ожидают снег, а значит, дорога может стать скользкой.

В Минтрансе советуют:

  • не садиться за руль в нетрезвом виде;
  • не отвлекаться на телефон;
  • соблюдать скоростной режим;
  • держать увеличенную дистанцию;
  • не совершать резких манёвров
  • аккуратно проходить повороты;
  • заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
Фото: iStock/BitsAndSplits
«Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьёзным правонарушением, но и может повлечь за собой ДТП с летальным исходом. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость. Обязательно носите вечером световозвращатели и будьте аккуратны, переходя проезжую часть. Не оставляйте детей одних без присмотра, следите, чтобы они катались на санках, тюбингах и ватрушках в безопасных местах и не выезжали на дороги общего пользования», — отмечает министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Рекомендации для пешеходов

Пешеходам также стоит быть осторожными:
  • переходить дорогу только в установленном месте;
  • сначала убедиться, что рядом нет машин;
  • не ходить вдоль трасс и железнодорожных путей;
  • не выходить на дорогу в состоянии алкогольного опьянения;
  • носить световозвращающие элементы в тёмное время суток.
Фото: iStock/Dima Berlin
Любителям активного отдыха напоминают: катайтесь на квадроциклах, снегоходах, тюбингах и «ватрушках» только в специально отведённых местах. Не выезжайте на дороги общего пользования и не привязывайте «ватрушки» к автомобилям — это опасно.

В Минтрансе Подмосковья подчёркивают, что простые правила помогают сохранить жизнь и здоровье. Праздники должны пройти спокойно и без происшествий.


Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0