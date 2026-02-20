Минтранс Подмосковья напомнил об осторожности в праздничные выходные
В преддверии длительных выходных Минтранс Подмосковья обращается к жителям региона и напоминает о правилах безопасности на дорогах. Ведомство просит водителей и пешеходов быть внимательнее — в праздники поток машин растёт, синоптики прогнозируют снег.
Что важно помнить водителям?
В праздники многие едут в гости или за город. При этом в регионе ожидают снег, а значит, дорога может стать скользкой.
В Минтрансе советуют:
- не садиться за руль в нетрезвом виде;
- не отвлекаться на телефон;
- соблюдать скоростной режим;
- держать увеличенную дистанцию;
- не совершать резких манёвров
- аккуратно проходить повороты;
- заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
«Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьёзным правонарушением, но и может повлечь за собой ДТП с летальным исходом. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость. Обязательно носите вечером световозвращатели и будьте аккуратны, переходя проезжую часть. Не оставляйте детей одних без присмотра, следите, чтобы они катались на санках, тюбингах и ватрушках в безопасных местах и не выезжали на дороги общего пользования», — отмечает министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Рекомендации для пешеходов
Пешеходам также стоит быть осторожными:
- переходить дорогу только в установленном месте;
- сначала убедиться, что рядом нет машин;
- не ходить вдоль трасс и железнодорожных путей;
- не выходить на дорогу в состоянии алкогольного опьянения;
- носить световозвращающие элементы в тёмное время суток.
В Минтрансе Подмосковья подчёркивают, что простые правила помогают сохранить жизнь и здоровье. Праздники должны пройти спокойно и без происшествий.