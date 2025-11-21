Минтранс Подмосковья объяснил, как оплатить проезд по Мытищинской хорде
На скоростной Мытищинской хорде действует система «свободного потока» — шлагбаумов нет, автомобили проезжают без остановки, а оплата проходит автоматически, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Есть три удобных способа оплаты проезда:
- через транспондер;
- в личном кабинете на сайте оператора дороги;
- через телеграм-бот Vistranstoll.
1. Недостаточно денег на балансе транспондера.
Если на счёте не хватает средств, система фиксирует проезд не по транспондеру, а по номеру автомобиля. Министерство советует заранее пополнять баланс и держать сумму с запасом.
2. Транспондер прикрепили неправильно.
Важно закрепить его на лобовом стекле строго по инструкции. Иначе устройство не сработает.
Жители могут проверить наличие задолженности на сайте оператора в разделе «Проверка оплаты проезда». Там же можно сразу оплатить долг — система сама рассчитает сумму. Альтернативный способ — телеграм-бот: достаточно отправить номер телефона и госномер автомобиля.
В Минтрансе напомнили: оплатить проезд нужно в течение пяти календарных дней. Если этого не сделать, собственник получит постановление по ст. 81.1 КоАП Московской области. Штраф для легковых авто — 3 000 рублей для граждан и 10 000 для юрлиц. Для грузовиков и автобусов — 5 000 и 15 000 рублей соответственно.
Если постановление аннулировали, вернуть деньги можно по заявлению. На сайте Минтранса разместили образец и полный перечень документов.
Для пользователей работают горячие линии.
По вопросам оплаты и работе транспондера — оператор дороги: 8 (800) 777-69-11, e-mail: vbt@vis-transtoll.ru.
По вопросам постановлений — Минтранс Подмосковья: 8 (498) 602-01-71 доб. 53308.