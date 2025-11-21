Достижения.рф

Мосавтодор восстановил работу 10 светофоров в Подмосковье

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора отремонтировали светофоры на регдорогах в 10 муниципалитетах Московской области, включая Домодедово, Можайск, Подольск, Мытищи, Долгопрудный, Богородский, Ленинский, Балашиху и Чеховский, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.



Кроме того, специалисты отремонтировали неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора в деревне Борисово Серпуховского округа. В Минтрансе подчеркнули, что мониторинг дорожной сети проводят еженедельно.

​Фото: Медиасток.РФ
Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность движения:
  • светофорам,
  • ограждениям,
  • линиям освещения,
  • знакам,
  • искусственным неровностям.

Ирина Паршина

