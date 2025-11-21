Мосавтодор восстановил работу 10 светофоров в Подмосковье

21 ноября 2025, 10:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора отремонтировали светофоры на регдорогах в 10 муниципалитетах Московской области, включая Домодедово, Можайск, Подольск, Мытищи, Долгопрудный, Богородский, Ленинский, Балашиху и Чеховский, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.





Кроме того, специалисты отремонтировали неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора в деревне Борисово Серпуховского округа. В Минтрансе подчеркнули, что мониторинг дорожной сети проводят еженедельно.



​Фото: Медиасток.РФ

Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: