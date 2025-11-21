Подмосковный речной транспорт за сезон навигации перевёз 33 000 пассажиров

21 ноября 2025, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области закончился сезон водной пассажирской навигации. За время, прошедшее со старта в мае, тремя речными маршрутами – в Коломне, Серпухове и Лыткарине – воспользовались около 33 000 человек, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





При этом речной транспорт совершил более 4000 кругорейсов. В этом году последний рейс теплоход «Стриж-7» совершил 20 ноября. А ещё в конце сентября работу завершили маршруты в Коломне и Серпухове.

«Основной поток пассажиров зафиксирован на маршруте в Лыткарине – свыше 17 000 человек. В Серпухове и Коломне за сезон перевезли свыше 15 600 пассажиров. Речная навигация позволяет жителям экономить время в пути, минуя использование личного и наземного общественного транспорта», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.