Минтранс Подмосковья получил более 59,5 тысяч обращений через портал «Госуслуг»

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В первом квартале 2025 года Минтранс Подмосковья обработал свыше 59,5 тысяч обращений через региональный портал «Госуслуг». В ведомстве объявили, что гражданам доступны 21 услуга, которые можно оформить онлайн всего за несколько кликов или через МФЦ, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Наибольшее число обращений заявители направили по вопросам обслуживания единых транспортных карт «Стрелка» и выдаче разрешений на деятельность такси. Это 39,4 тысяч и 14,8 тысяч обращений соответственно. Еще одной из самых популярных услуг стала выдача техусловий на муниципальных дорогах — это порядка 2 тысяч обращений за первые 3 месяца 2025 года», — отметили в ведомстве.
Жительница Балашихи попалась на кражах продуктов из магазинов
Дайана Хусинова