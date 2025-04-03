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Минтранс Подмосковья получил более 59,5 тысяч обращений через портал «Госуслуг»

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В первом квартале 2025 года Минтранс Подмосковья обработал свыше 59,5 тысяч обращений через региональный портал «Госуслуг». В ведомстве объявили, что гражданам доступны 21 услуга, которые можно оформить онлайн всего за несколько кликов или через МФЦ, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Наибольшее число обращений заявители направили по вопросам обслуживания единых транспортных карт «Стрелка» и выдаче разрешений на деятельность такси. Это 39,4 тысяч и 14,8 тысяч обращений соответственно. Еще одной из самых популярных услуг стала выдача техусловий на муниципальных дорогах — это порядка 2 тысяч обращений за первые 3 месяца 2025 года», — отметили в ведомстве.

Для удобства пользователей министерство проводит еженедельные вебинары, которые проходят по средам. На них заявители могут получить консультации и задать вопросы по процессу предоставления услуг.

Полный перечень доступных услуг Минтранса Подмосковья можно найти на официальном сайте ведомства по ссылке.

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Жительница Балашихи попалась на кражах продуктов из магазинов
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#подмосковье
#регистрация
#консультации
#минтранс мо
Жительница Балашихи попалась на кражах продуктов из магазинов
03 апреля 2025, 13:13

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Жительницу подмосковной Балашихи, подозреваемую в серии краж продуктов из местных магазинов, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Заявление о краже продуктов из торгового зала на общую сумму 17 тысяч рублей подали представители магазина, расположенного в балашихинском микрорайоне Заря. В результате расследования злоумышленница была задержана. Полицейские также установили её причастность к аналогичному преступлению на территории города. Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 79-летней жительницы Подмосковья более 6 млн рублей.

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Началась регистрация на экологический субботник «Зеленая Весна»
03 апреля 2025, 13:10

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Открыта регистрация на ежегодный экологический субботник «Зеленая Весна», организованный Неправительственным экологическим Фондом имени В. И. Вернадского. В Московской области мероприятие проходит при поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Зеленая весна» — одна из самых массовых экологических инициатив в России. Десятки тысяч участников по всей стране объединяются, чтобы внести вклад в сохранение природы и улучшение экологической обстановки. Жители Подмосковья всегда активно принимают участие в таких акциях, и мы призываем поддержать эту добрую традицию», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Подать заявку на участие можно с 1 апреля по 25 мая. Принять участие могут все желающие, выбрав удобное место и формат мероприятия. В рамках акции можно убирать мусор, высаживать деревья и цветы, а также организовывать тематические фестивали, квесты и игры.

Для самых активных участников предусмотрен конкурс «Я — участник "Зеленой Весны"» с тремя номинациями, в которых можно продемонстрировать свои экологические инициативы и креативный подход. Подать заявку на конкурс можно с 19 апреля.

Зарегистрироваться на субботник можно на официальной странице проекта.

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В Подмосковье за неделю выявили шесть нарушений правил охоты
03 апреля 2025, 12:53

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Весенний сезон охоты на птицу продолжается в Московской области, за неделю инспекторы выявили в регионе шесть случаев нарушения обязательных для все охотников правил, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Сотрудники охотнадзора выявили за минувшую неделю шесть нарушений Правил охоты. Нарушители были обнаружены на территории следующих округов: Шатура, Воскресенск, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский и Зарайск», — сказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.
Самым частым нарушением была охота без путёвки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

В ведомстве напомнили, что охотник обязан иметь при себе пакет документов, в который входит охотничий билет, разрешение на ношение оружия, а также выданные охотползователем путёвка и разрешение на охоту.

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#подмосковье
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В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках экологической акции «V Единстве Za Победу»
В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках акции «V Единстве Za Победу»
03 апреля 2025, 12:50

Фото: медиасток.рф

В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках региональной экологической акции «V Единстве Za Победу».
С 1 марта по 15 мая в регионе работают пункты сбора, куда каждый желающий может принести макулатуру. Такие пункты представлены в домах культуры, библиотеках и во всех подмосковных школах. Принять участие в акции могут все жители региона и представители общественных организаций.

Благотворительный проект реализуется платформой #ЭкоЛогичноеПодмосковье и организацией Движение Первых в Московской области при поддержке Министерства информации и молодёжной политики региона, Министерства культуры и туризма и Общественной палаты с целью оказания помощи военнослужащим региона, участникам СВО и жителям новых территорий.

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В Люберцах проведут открытый турнир по квадро- и мотогонкам
03 апреля 2025, 12:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Открытый турнир по гонкам на мотоциклах и квадроциклах «Песочный спринт» состоится в субботу, 19 апреля, в деревне Сосновка городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Такие гонки мы проводим впервые. Это турнир для настоящих ценителей бездорожья и адреналина. Ждём зрителей и, конечно же, участников!» — сказал руководитель Дирекции спортивных сооружений округа Люберцы Сергей Стрекаловский.
Соревнования будут проводиться в формате одиночного спринта: победителем турнира становится участник, показавший лучшее время.

Заезды будут проходить на эндуро-стадионе в деревне Сосновка. Координаты гоночной трассы: 55.667541, 38.066976. Возрастное ограничение мероприятия — 12 .

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