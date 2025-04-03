Началась регистрация на экологический субботник «Зеленая Весна»

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Открыта регистрация на ежегодный экологический субботник «Зеленая Весна», организованный Неправительственным экологическим Фондом имени В. И. Вернадского. В Московской области мероприятие проходит при поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Зеленая весна» — одна из самых массовых экологических инициатив в России. Десятки тысяч участников по всей стране объединяются, чтобы внести вклад в сохранение природы и улучшение экологической обстановки. Жители Подмосковья всегда активно принимают участие в таких акциях, и мы призываем поддержать эту добрую традицию», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
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