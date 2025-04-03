В Подмосковье за неделю выявили шесть нарушений правил охоты

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Весенний сезон охоты на птицу продолжается в Московской области, за неделю инспекторы выявили в регионе шесть случаев нарушения обязательных для все охотников правил, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Самым частым нарушением была охота без путёвки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов.«Сотрудники охотнадзора выявили за минувшую неделю шесть нарушений Правил охоты. Нарушители были обнаружены на территории следующих округов: Шатура, Воскресенск, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский и Зарайск», — сказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.
В ведомстве напомнили, что охотник обязан иметь при себе пакет документов, в который входит охотничий билет, разрешение на ношение оружия, а также выданные охотползователем путёвка и разрешение на охоту.
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