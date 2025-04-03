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Жительница Балашихи попалась на кражах продуктов из магазинов

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

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Жительницу подмосковной Балашихи, подозреваемую в серии краж продуктов из местных магазинов, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Заявление о краже продуктов из торгового зала на общую сумму 17 тысяч рублей подали представители магазина, расположенного в балашихинском микрорайоне Заря. В результате расследования злоумышленница была задержана. Полицейские также установили её причастность к аналогичному преступлению на территории города. Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 79-летней жительницы Подмосковья более 6 млн рублей.

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Началась регистрация на экологический субботник «Зеленая Весна»
03 апреля 2025, 13:10

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Открыта регистрация на ежегодный экологический субботник «Зеленая Весна», организованный Неправительственным экологическим Фондом имени В. И. Вернадского. В Московской области мероприятие проходит при поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Зеленая весна» — одна из самых массовых экологических инициатив в России. Десятки тысяч участников по всей стране объединяются, чтобы внести вклад в сохранение природы и улучшение экологической обстановки. Жители Подмосковья всегда активно принимают участие в таких акциях, и мы призываем поддержать эту добрую традицию», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Подать заявку на участие можно с 1 апреля по 25 мая. Принять участие могут все желающие, выбрав удобное место и формат мероприятия. В рамках акции можно убирать мусор, высаживать деревья и цветы, а также организовывать тематические фестивали, квесты и игры.

Для самых активных участников предусмотрен конкурс «Я — участник "Зеленой Весны"» с тремя номинациями, в которых можно продемонстрировать свои экологические инициативы и креативный подход. Подать заявку на конкурс можно с 19 апреля.

Зарегистрироваться на субботник можно на официальной странице проекта.

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В Подмосковье за неделю выявили шесть нарушений правил охоты
03 апреля 2025, 12:53

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Весенний сезон охоты на птицу продолжается в Московской области, за неделю инспекторы выявили в регионе шесть случаев нарушения обязательных для все охотников правил, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Сотрудники охотнадзора выявили за минувшую неделю шесть нарушений Правил охоты. Нарушители были обнаружены на территории следующих округов: Шатура, Воскресенск, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский и Зарайск», — сказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.
Самым частым нарушением была охота без путёвки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

В ведомстве напомнили, что охотник обязан иметь при себе пакет документов, в который входит охотничий билет, разрешение на ношение оружия, а также выданные охотползователем путёвка и разрешение на охоту.

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#подмосковье
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В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках экологической акции «V Единстве Za Победу»
В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках акции «V Единстве Za Победу»
03 апреля 2025, 12:50

Фото: медиасток.рф

В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках региональной экологической акции «V Единстве Za Победу».
С 1 марта по 15 мая в регионе работают пункты сбора, куда каждый желающий может принести макулатуру. Такие пункты представлены в домах культуры, библиотеках и во всех подмосковных школах. Принять участие в акции могут все жители региона и представители общественных организаций.

Благотворительный проект реализуется платформой #ЭкоЛогичноеПодмосковье и организацией Движение Первых в Московской области при поддержке Министерства информации и молодёжной политики региона, Министерства культуры и туризма и Общественной палаты с целью оказания помощи военнослужащим региона, участникам СВО и жителям новых территорий.

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В Люберцах проведут открытый турнир по квадро- и мотогонкам
03 апреля 2025, 12:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Открытый турнир по гонкам на мотоциклах и квадроциклах «Песочный спринт» состоится в субботу, 19 апреля, в деревне Сосновка городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Такие гонки мы проводим впервые. Это турнир для настоящих ценителей бездорожья и адреналина. Ждём зрителей и, конечно же, участников!» — сказал руководитель Дирекции спортивных сооружений округа Люберцы Сергей Стрекаловский.
Соревнования будут проводиться в формате одиночного спринта: победителем турнира становится участник, показавший лучшее время.

Заезды будут проходить на эндуро-стадионе в деревне Сосновка. Координаты гоночной трассы: 55.667541, 38.066976. Возрастное ограничение мероприятия — 12 .

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Подмосковье сохранило лидерские позиции в рейтинге качества городской среды
03 апреля 2025, 12:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Подмосковье в седьмой раз вошло в топ-3 ежегодного рейтинга российских регионов по качеству городской среды, составленного специалистами Минстроя РФ, сообщает Минблагоустройства Московской области.
«Московская область является одним из лидеров индекса качества городской среды, ежегодно улучшая свои показатели. Все города Подмосковья имеют статус населённых пунктов с благоприятной городской средой. Самым важным результатом для нас является то, что жители видят результаты нашей работы, и приятно, что наши усилия отмечает Минстрой России», — сказал заместитель председателя подмосковного правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
При составлении индекса качества городской среды учитываются 36 различных показателей, включая социально-досуговую, уличную и общественно-деловую инфраструктуру.

В число лидеров рейтинга вошли следующие города Московской области: Реутов, Красногорск, Лобня, Котельники, Можайск, Истра, Руза и Верея. Регион также отметили за прирост качества городской среды по сравнению с 2019 годом.

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