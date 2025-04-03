Жительница Балашихи попалась на кражах продуктов из магазинов

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Жительницу подмосковной Балашихи, подозреваемую в серии краж продуктов из местных магазинов, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Заявление о краже продуктов из торгового зала на общую сумму 17 тысяч рублей подали представители магазина, расположенного в балашихинском микрорайоне Заря. В результате расследования злоумышленница была задержана. Полицейские также установили её причастность к аналогичному преступлению на территории города. Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей», — говорится в сообщении.Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под обязательство о явке.
Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 79-летней жительницы Подмосковья более 6 млн рублей.
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