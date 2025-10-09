Достижения.рф

Минтранс Подмосковья предупредил о циклонe «Барбара» и опасности на дорогах

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Минтранс Московской области предупредил жителей о приближении циклона «Барбара». По прогнозу синоптиков, до конца следующей недели в регионе будут дожди, возможен туман, а температура снизится до +7–9°.



В ведомстве напомнили водителям о правилах безопасности. На дорогах необходимо:

  • соблюдать скоростной режим,
  • держать дистанцию,
  • не совершать резких манёвров.
В населённых пунктах и пешеходных зонах лучше снизить скорость до минимума, чтобы успеть среагировать в условиях ограниченной видимости.

Минтранс Подмосковья также рекомендует воздержаться от поездок на мотоциклах и велосипедах во время дождя.

Пешеходам советуют использовать светоотражатели и соблюдать правила перехода проезжей части и железнодорожных путей. При переходе дороги держите обзор открытым, убедитесь, что водители вас видят, и только после этого осуществляйте переход.

В случае аварии, неисправности автомобиля или других ЧП следует обратиться по единому номеру «112».

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0