Минтранс Подмосковья предупредил о циклонe «Барбара» и опасности на дорогах
Минтранс Московской области предупредил жителей о приближении циклона «Барбара». По прогнозу синоптиков, до конца следующей недели в регионе будут дожди, возможен туман, а температура снизится до +7–9°.
В ведомстве напомнили водителям о правилах безопасности. На дорогах необходимо:
- соблюдать скоростной режим,
- держать дистанцию,
- не совершать резких манёвров.
Минтранс Подмосковья также рекомендует воздержаться от поездок на мотоциклах и велосипедах во время дождя.
Пешеходам советуют использовать светоотражатели и соблюдать правила перехода проезжей части и железнодорожных путей. При переходе дороги держите обзор открытым, убедитесь, что водители вас видят, и только после этого осуществляйте переход.
В случае аварии, неисправности автомобиля или других ЧП следует обратиться по единому номеру «112».