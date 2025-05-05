Минтранс Подмосковья предупреждает о снеге: водителей призывают быть осторожными

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В ночь с 5 на 6 мая в Московском регионе ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Температура опустится до нуля градусов, местами возможны слабые заморозки до -2. Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям отложить поездки в ночное время суток и не выезжать на летней резине.
«При ухудшении погодных условий видимость на дорогах может быть снижена, что может повлечь за собой ДТП. В такую погоду рекомендуем водителям быть сконцентрированными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров, а также быть особо осторожными на поворотах и съездах», — сообщили в ведомстве.
Во время движения не стоит отвлекаться на мобильные устройства, нужно заранее снижать скорость и аккуратно управлять транспортным средством перед пешеходными переходами. Кроме того, не рекомендуется парковать автомобиль под деревьями и шаткими конструкциями.
Пешеходам рекомендуется переходить дороги и железнодорожные пути только по специально оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.
В тёмное время суток желательно использовать световозвращающие элементы для повышения видимости.
При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП следует немедленно позвонить по номеру 112. Если произошла вынужденная остановка, необходимо покинуть автомобиль и уйти за пределы проезжей части, так как оставаться рядом с машиной опасно.
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Дайана Хусинова