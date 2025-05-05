Основные работы по восстановлению энергоснабжения в Подмосковье завершены

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Энергетики группы «Россети» в ночь на понедельник завершили основные работы по восстановлению энергоснабжения потребителей в Подмосковье после непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Объекты были повреждены сильнейшим за последние 15 лет циклоном, обрушившимся на Московскую область в ночь на 2 мая. Всего восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Подмосковья. Напряжение подано в полном объёме на все энергообъекты потребителей на западе и северо-западе Подмосковья», – сказали в компании.Там уточнили, что в городских округах Истра и Рузский идёт перевод потребителей с резервной схему электроснабжения на штатную.
«На севере региона, помимо округов Пушкинский, Мытищи и Сергиево-Посадский, восстановлено электроснабжение в округах Клин и Талдомский. Кроме того, продолжаются восстановительные работы для подключения потребителей в Солнечногорске и Дмитровском городском округе, куда пришелся самый мощный удар стихии», – добавили в компании.В «Россетях» отметили, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия: ливень и ураганный ветер с порывами до 17 м/с.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что из-за аномального снегопада и сильного ветра в ночь на 2 мая в регионе упало много деревьев, они повредили ЛЭП. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Это затронуло 26 тыс. человек. В ликвидации последствий непогоды задействовали более 200 аварийных бригад.
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Лора Луганская