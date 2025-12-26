На уборку снега в Подмосковье вышло свыше 1800 единиц техники

26 декабря 2025, 22:50

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В течение суток на улицы Московской области для уборки снега вышло более 1800 единиц подметающей и обрабатывающей техники. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Техника очищала от снега придомовые территории, общественные пространства и муниципальные дороги.

«В этом году мы расширили чек-лист для муниципальных бюджетных учреждений, включив в него работу в системе «Яндекс.Вектор». Учитывая прогнозы о снежной зиме, проработаем возможность привлечения дополнительных ресурсов и бригад для бесперебойной работы. Штат сотрудников должен быть укомплектован минимум на 95% от нормы», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.