На уборку снега в Подмосковье вышло свыше 1800 единиц техники
В течение суток на улицы Московской области для уборки снега вышло более 1800 единиц подметающей и обрабатывающей техники. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Техника очищала от снега придомовые территории, общественные пространства и муниципальные дороги.
«В этом году мы расширили чек-лист для муниципальных бюджетных учреждений, включив в него работу в системе «Яндекс.Вектор». Учитывая прогнозы о снежной зиме, проработаем возможность привлечения дополнительных ресурсов и бригад для бесперебойной работы. Штат сотрудников должен быть укомплектован минимум на 95% от нормы», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.Как отметили в региональном Минчистоты, коммунальные службы продолжают активно устранять последствия снегопада. В первую очередь очищают входные группы домов и подъезды к контейнерным площадкам.
Ранее сообщалось, что по всей территории Московской области минувшей ночью прошёл снегопад. Он продолжался с перерывами и днём. Глубина снежного покрова в некоторых муниципалитетах достигла 14 сантиметров. Температура воздуха на территории региона колеблется около нуля градусов.