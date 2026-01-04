В Химках рассказали об уборке снега на улицах и во дворах

04 января 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Работы по уборке дворов, общественных пространств и улиц проводят коммунальные службы в городском округе Химки. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Особое внимание при уборке уделяется подходам к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.





«Дворники очищают тротуары, посадочные площадки, проезжую часть и дворовые территории. Работы выполняются в течение всего дня. Используется ручной труд и спецтехника», — говорится в сообщении.