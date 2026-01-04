Достижения.рф

В Химках рассказали об уборке снега на улицах и во дворах

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Работы по уборке дворов, общественных пространств и улиц проводят коммунальные службы в городском округе Химки. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.



Особое внимание при уборке уделяется подходам к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

«Дворники очищают тротуары, посадочные площадки, проезжую часть и дворовые территории. Работы выполняются в течение всего дня. Используется ручной труд и спецтехника», — говорится в сообщении.
Там, где необходимо, поверхности обрабатывают противогололёдными материалами.

В администрации округа призвали жителей быть внимательными на тротуарах и дорогах, а также отметили, что в муниципалитете работает горячая линия по уборке снега: 8-495-793-01-01.
Лев Каштанов

