В Химках рассказали об уборке снега на улицах и во дворах
Работы по уборке дворов, общественных пространств и улиц проводят коммунальные службы в городском округе Химки. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Особое внимание при уборке уделяется подходам к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
«Дворники очищают тротуары, посадочные площадки, проезжую часть и дворовые территории. Работы выполняются в течение всего дня. Используется ручной труд и спецтехника», — говорится в сообщении.Там, где необходимо, поверхности обрабатывают противогололёдными материалами.
В администрации округа призвали жителей быть внимательными на тротуарах и дорогах, а также отметили, что в муниципалитете работает горячая линия по уборке снега: 8-495-793-01-01.