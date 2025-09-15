Достижения.рф

Минтранс Подмосковья проведет 17 сентября серию вебинаров дорогам и транспорту

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

17 сентября специалисты Министерства транспорта Московской области проведут традиционные вебинары, посвященные оказанию услуг в сфере дорог и транспорта на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.



Эксперты разъяснят порядок подачи заявлений, требования к документам и наиболее частые причины отказов. Программа включает:

В Минтрансе подчеркнули, что такие вебинары помогают заявителям корректно оформлять документы и оперативно получать услуги.
Дайана Хусинова

