Минтранс Подмосковья проведет 17 сентября серию вебинаров дорогам и транспорту
17 сентября специалисты Министерства транспорта Московской области проведут традиционные вебинары, посвященные оказанию услуг в сфере дорог и транспорта на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.
согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог — с 09:00 до 10:00; согласование проектов и схем организации дорожного движения — с 10:00 до 11:00 ; разрешения для таксомоторных перевозок — с 11:00 до 12:00; внесение сведений о пропусках для грузовиков массой свыше 3,5 т на МКАД — с 12:00 до 13:00; согласование схем транспортного обслуживания — с 13:00 до 14:00; переоформление свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок — с 14:00 до 15:00; обслуживание карт «Стрелка» — с 15:00 до 16:00; разрешения на выполнение авиационных работ — с 16:00 до 16:30; предоставление и согласование земельных участков для строительства дорог и объектов инфраструктуры — с 16:30 до 17:00; согласие на строительство, реконструкцию и примыкание к региональным дорогам — с 17:00 до 18:00.