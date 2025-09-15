Стартовал прием заявок на конкурс «Водные достояния России — осень 2025»

15 сентября 2025, 16:47

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Росводресурсы объявили о начале приема работ на Третий Всероссийский фотоконкурс «Водные достояния России (осень) — 2025». К участию приглашаются фотографы старше 18 лет, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





На конкурс принимаются снимки рек, озер и других пресных водоемов, сделанные осенью на территории России. Фотографии морей и соленых водоемов не допускаются. Также запрещено использование искусственного интеллекта и чрезмерная обработка в графических редакторах.



Участники могут выбрать одну из двух номинаций: «Водные объекты в инфраструктуре» или «Водные объекты в природе». К каждой фотографии необходимо приложить краткое описание места и времени съемки.



«Подмосковье — это водный край, здесь живут люди, умеющие ценить и передавать красоту наших рек и озер, поэтому мы будем рады видеть подмосковных фотолюбителей и профессиональных фотографов в числе участников конкурса», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

