Минтранс Подмосковья выдал 1,1 тыс. разрешений на проезд грузовиков по МКАД
Более 1140 разрешений на проезд по МКАД выдали большегрузам специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
«За пять месяцев 2025 года через региональный портал госуслуг было подано более 870 заявок на такие разрешения. В рамках одного заявления можно оформить пропуск сразу. на несколько машин Отказ получили только 60 заявителей. Основными причинами отказа являются несоответствия заявлений по форме или содержанию», — говорится в сообщении.Разрешение на проезд грузовиков по МКАД можно получить на год, услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней. Кроме того, можно оформить разовый пропуск на пять дней, его должны сделать в течение пяти часов.