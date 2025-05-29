Минтранс Подмосковья выдал 1,1 тыс. разрешений на проезд грузовиков по МКАД

29 мая 2025, 14:34

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Более 1140 разрешений на проезд по МКАД выдали большегрузам специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.







«За пять месяцев 2025 года через региональный портал госуслуг было подано более 870 заявок на такие разрешения. В рамках одного заявления можно оформить пропуск сразу. на несколько машин Отказ получили только 60 заявителей. Основными причинами отказа являются несоответствия заявлений по форме или содержанию», — говорится в сообщении.