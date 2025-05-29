В Пущине отремонтируют детскую музыкальную школу им. Алябьева

29 мая 2025, 14:09

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В здании детской музыкальной школы имени Александра Александровича Алябьева в городе Пущино округа Серпухов планируется провести капитальный ремонт, в настоящее время идёт поиск подрядчика. Информация о подряде размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание музыкальной школы общей площадью более 1,6 тыс. квадратных метров 1978 года постройки и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.