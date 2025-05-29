В Подмосковье перекрыли более 120 опасных переходов через железную дорогу

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 120 несанкционированных переходов через железнодорожные пути ликвидировали в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



«С начала 2025 года в Подмосковье установили более 390 метров ограждений вдоль железнодорожных путей, из них 120 метров — железобетонные. Благодаря этой работе было перекрыто более 120 несанкционированных переходов», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он отметил, что борьба с «опасными тропами» является одним из приоритетных направлений работы по обеспечению безопасности на объектах ж/д инфраструктуры. И добавил, что в этом году на железной дороге в Подмосковье погибли в результате несчастных случаев 82 человека, причём 32 из них — при переходе путей по «опасным тропам».
Лев Каштанов

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