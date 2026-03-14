На следующей неделе в Москву вернутся морозы
Ночные заморозки ожидаются в московском регионе во второй половине следующей недели. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, во второй половине следующей недели ожидаются холодные ночи, температура может опускаться до минус четырех градусов. Однако это явление будет носить кратковременный характер, подчеркнула синоптик.
Паршина объяснила, что понижение температуры связано с ясным небом, из-за чего тепло беспрепятственно уходит в атмосферу.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что Москва может попрощаться со снегом ко Дню космонавтики, 12 апреля.
