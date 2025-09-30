Минздрав МО опубликовал график мобильной вакцинации от гриппа в октябре

30 сентября 2025, 12:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московской области работают выездные мобильные комплексы для вакцинации от гриппа. Бригады врачей находятся в самых оживленных местах: возле железнодорожных станций, в парках, на площадях и около торговых центров, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.





График выездов мобильных комплексов в октябре — на официальном сайте Минздрава Подмосковья.





«Понимаем, что взрослым работающим людям может быть сложно выделить время на поход в поликлинику. Вакцинацию в мобильном комплексе можно пройти по пути на работу или по другим делам. Перед прививкой врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. С начала осени в мобильных комплексах от гриппа вакцинировались почти 18 тыс. человек», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области, министр здравоохранения Максим Забелин.