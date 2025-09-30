В Подмосковье с начала года провели 900 тыс. телемедконсультаций

30 сентября 2025, 12:21

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области активно развиваются телемедицинские услуги для взрослых и детей. Получить повторную консультацию врача теперь можно не выходя из дома, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что телемедицина особенно востребована среди родителей. Благодаря ей можно получить повторную консультацию врача и не тратить лишнее время на дорогу и очереди.



«Наш флагман в детской телемедицине — Детский клинический центр имени Л.М.Рошаля, только с начала года в регионе проведено почти 900 тысяч консультаций для детей, и каждая из них — это возможность своевременно поддержать здоровье ребёнка. Такой формат помогает значительно снизить нагрузку на поликлиники и сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для семей», — подчеркнула она.



