Мошенники забрали у жительницы Воскресенска более 7 млн рублей
Телефонные мошенники выманили у 49-летней жительницы округа Воскресенск 7 млн 200 тысяч рублей. Полицейские смогли задержать работающую на преступников девушку-курьера. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала будущей жертве мошенников позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что с её счёта перевели 700 тысяч рублей на помощь ВСУ. Затем с женщиной связались якобы из Центробанка и попросили продиктовать банковские счета и хранящиеся на них суммы.
«Вскоре после этого вновь начались звонки от лжесиловиков. Женщину начали запугивать и вынудили её снять со счетов все сбережения и передать посыльной», — говорится в сообщении.Курьером оказалась 23-летняя жительница Магнитогорска. Девушку оставили под стражей до суда. Сейчас полиция разыскивает остальных участников преступной схемы.