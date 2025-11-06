Мошенники забрали у жительницы Воскресенска более 7 млн рублей

06 ноября 2025, 14:22

оригинал Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

Телефонные мошенники выманили у 49-летней жительницы округа Воскресенск 7 млн 200 тысяч рублей. Полицейские смогли задержать работающую на преступников девушку-курьера. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала будущей жертве мошенников позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что с её счёта перевели 700 тысяч рублей на помощь ВСУ. Затем с женщиной связались якобы из Центробанка и попросили продиктовать банковские счета и хранящиеся на них суммы.





«Вскоре после этого вновь начались звонки от лжесиловиков. Женщину начали запугивать и вынудили её снять со счетов все сбережения и передать посыльной», — говорится в сообщении.