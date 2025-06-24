Минздрав Подмосковья: Региону нужны доноры с двумя редкими группами крови
Людей с первой и четвёртой отрицательными группами крови приглашают сделать донацию для нужд подмосковных больниц. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В настоящее время в регионе недостаточно крови первой и второй группы с отрицательным резус-фактором. Донорская кровь необходима для пострадавших в ДТП, пациентов с кровопотерей и ожогами, онкобольных, пациентов с заболеваниями крови и новорождённых с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.Стать донором может любой гражданин России от 18 лет без медицинских противопоказаний, а также иностранец, проживший в Российской Федерации не менее года на законных основаниях. Подробная информация о порядке сдачи крови размещена на сайте «Доноры Подмосковья».