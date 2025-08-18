МинЖКХ Подмосковья объявляет о наборе мастеров по сетям водоснабжения
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Набор мастеров и специалистов по обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения открывает министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Областной команде ЖКХ нужны слесари-сантехники, слесари аварийно-восстановительных работ, слесари по контрольно-измерительным приборам и системам автоматики (КИПиА), электромонтёры, электрогазосварщики, машинисты насосных установок и водители коммунальной техники.
«Наш Учебно-курсовой комбинат подбирает кадры так, чтобы каждый новый сотрудник чувствовал себя на своем месте. С начала года в отрасль привлечено уже более 2,2 тыс. сотрудников рабочих профессий», — отметил глава МинЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.Полная информация о вакансиях, заработной плате и условиях труда размещена на сайте министерства.