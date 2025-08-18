МинЖКХ Подмосковья объявляет о наборе мастеров по сетям водоснабжения

18 августа 2025, 18:02

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Набор мастеров и специалистов по обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения открывает министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Областной команде ЖКХ нужны слесари-сантехники, слесари аварийно-восстановительных работ, слесари по контрольно-измерительным приборам и системам автоматики (КИПиА), электромонтёры, электрогазосварщики, машинисты насосных установок и водители коммунальной техники.





«Наш Учебно-курсовой комбинат подбирает кадры так, чтобы каждый новый сотрудник чувствовал себя на своем месте. С начала года в отрасль привлечено уже более 2,2 тыс. сотрудников рабочих профессий», — отметил глава МинЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.