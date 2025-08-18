В восьми округах Подмосковья починили дорожные знаки
Повреждённые дорожные знаки отремонтировали специалисты Мосавтодора на минувшей неделе на региональных дорогах в восьми подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На пяти дорогах работы прошли в городской черте и на трёх — малых населённых пунктах.
«В черте городов знаки привели в порядок на Советской улице в городе Электрогорск Сергиево-Посадского округа, на проспекте Испытателей в городе Красноармейск Пушкинского округа, на Первомайской улице в Лосино-Петровском, на проспекте Академика Туполева в Домодедове и на Вокзальной улице в Щёлкове», — говорится в сообщении.Кроме того, дорожные знаки починили на Центральной улице в раменской деревне Кузнецово, на 1-й Ленинской улице в деревне Губино Орехово-Зуевского городского округа и в дмитровской деревне Настасьино.