Мирра Андреева из Подмосковья стала самой юной в топ-5 WTA со времён Шараповой
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой в пятёрке сильнейших Женской теннисной ассоциации со времён Марии Шараповой. В обновлённом рейтинге WTA она поднялась с седьмого места на пятое.
«Россиянка в 18 лет впервые попала в топ-5 рейтинга. Таким образом, она стала самой молодой теннисисткой первой пятёрки со времени Марии Шараповой, которая достигла топ-5 в 2004 году в 17 лет. До этого высшей позицией для Андреевой было шестое место», – говорится на сайте организацииРанее сообщалось, что на завершившемся в Великобритании Уимблдонском теннисном турнире спортсменка из Подмосковья дошла до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступила швейцарке Белинде Бенчич.