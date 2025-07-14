Мирра Андреева из Подмосковья стала самой юной в топ-5 WTA со времён Шараповой

14 июля 2025, 10:58

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой в пятёрке сильнейших Женской теннисной ассоциации со времён Марии Шараповой. В обновлённом рейтинге WTA она поднялась с седьмого места на пятое.







«Россиянка в 18 лет впервые попала в топ-5 рейтинга. Таким образом, она стала самой молодой теннисисткой первой пятёрки со времени Марии Шараповой, которая достигла топ-5 в 2004 году в 17 лет. До этого высшей позицией для Андреевой было шестое место», – говорится на сайте организации