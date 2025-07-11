Подмосковные велогонщики завоевали пять медалей всероссийского турнира
Золотую, серебряную и три бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях «Неделя велоспорта». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Золотую и бронзовую медали Московской области принёс заезд в дисциплине кросс-кантри – короткий круг» в возрастной группе 13-14 лет.
«Победу в заезде одержала подмосковная спортсменка Софья Пантеева, Третьей пришла её землячка Анастасия Беляева, а второе место заняла велогонщица из Самарской области», — говорится в сообщении.Серебряную медаль завоевал представитель Подмосковья Петр Афанасьев а заезде юношей 13-14 лет. И две бронзы принесли Московской области Александра Белова в дисциплине «групповая гонка» среди девушек 15-16 лет на дистанции 40 км и Софья Пантеева в дисциплине «индивидуальная гонка на время» на дистанции 10 км.