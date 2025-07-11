Подмосковные велогонщики завоевали пять медалей всероссийского турнира

11 июля 2025, 17:29

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и три бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях «Неделя велоспорта». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





Золотую и бронзовую медали Московской области принёс заезд в дисциплине кросс-кантри – короткий круг» в возрастной группе 13-14 лет.





«Победу в заезде одержала подмосковная спортсменка Софья Пантеева, Третьей пришла её землячка Анастасия Беляева, а второе место заняла велогонщица из Самарской области», — говорится в сообщении.