В Мытищах откроют современный теннисный центр с четырьмя кортами
В посёлке Вешки городского округа Мытищи строят новый теннисный центр. Площадь здания превысит 4000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
В трёхэтажном комплексе смогут одновременно заниматься до 24 человек. Ещё 25 примут зоны ожидания, кафе и тренировочные залы.
«В центре откроют четыре современных теннисных корта, несколько тренировочных и разминочных залов, раздевалки с душевыми, тренерские, склады инвентаря, магазин спорттоваров и кафе. Завершить работы планируют в третьем квартале этого года», – рассказали в региональном Главгосстройнадзоре.Сейчас строительная готовность спортивного объекта составляет 23%. После завершения работ возле центра обустроят дороги и тротуары, организуют парковку на 20 машино-мест, высадят газон.