В нарколаборатории в Истре нашли более 15 кг мефедрона

Нелегальную лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в доме на Яблоневой улице в Истре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Дом арендовал 28-летний москвич. Все инструкции, а также оборудование и компоненты для синтезирования запрещённых веществ он получал от неизвестных кураторов.





«При обыске в жилище изъяли стеклянные колбы, лабораторные приборы, весы, вакууматор, респираторы, костюм химзащиты, а также ёмкости с прекурсорами и порошок. Экспертиза показала, что часть порошка общей массой свыше 15 килограммов является производным наркотика N-метилэфедрона. Остальной порошок исследуют в ходе дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.