Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA без потери сета

16 ноября 2026, 10:39

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Теннисистка из Московской области Мирра Андреева завоевала титул на Итоговом турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе. В финале 19-летняя спортсменка победила украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.







Андреева выиграла все пять встреч и не уступила соперницам ни одного сета. На групповом этапе она обыграла Свитолину, Арину Соболенко и россиянку Диану Шнайдер. В полуфинале представительница областного Центра олимпийских видов спорта оказалась сильнее американки Джессики Пегулы.



Россиянка впервые выступила на Итоговом турнире и сразу завоевала трофей. Она стала самой молодой чемпионкой соревнований со времен победы Марии Шараповой в 2004 году.



Этот титул стал для Андреевой седьмым в одиночном разряде на турнирах WTA и четвертым в сезоне-2026. За год она сыграла в шести финалах, а в октябре дошла до решающего матча турнира категории WTA-1000 в Пекине. После этого теннисистка впервые поднялась на третье место мирового рейтинга.



Победа над Свитолиной стала для спортсменки 55-й в сезоне. По этому показателю она вышла на первое место в WTA. В Итоговом турнире участвуют восемь сильнейших теннисисток по результатам сезона.