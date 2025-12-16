Подмосковные синхронисты завоевали девять наград турнира «Русская матрёшка»

16 декабря 2025, 11:32

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на XVI международном турнире по синхронному плаванию «Русская матрёшка». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Полученные награды обеспечили подмосковным спортсменам второе место в командном зачёте.





«Золотые медали завоевали Ульяна Шикова и Кристина Кузнецова, а также группа из десяти синхронисток в дисциплине «комби», — говорится в сообщении.