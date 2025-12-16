Подмосковные синхронисты завоевали девять наград турнира «Русская матрёшка»
Две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на XVI международном турнире по синхронному плаванию «Русская матрёшка». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Полученные награды обеспечили подмосковным спортсменам второе место в командном зачёте.
«Золотые медали завоевали Ульяна Шикова и Кристина Кузнецова, а также группа из десяти синхронисток в дисциплине «комби», — говорится в сообщении.Серебро Подмосковью досталось в дисциплине «группа произвольная программа». И ещё две медали этого достоинства выиграла Кристина Кузнецова в дисциплинах «соло» и «фигуры».
Бронзовые награды завоевали Ксения Строганова и Виктория Люсева в дисциплине «дуэт», Василиса Петрова и Савелий Метельков Петрова в дисциплине «смешанный дуэт», Савелий Метельков в дисциплине «мужское соло» и Ульяна Шикова в дисциплине «фигуры».