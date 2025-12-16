Тхэквондисты из Подмосковья завоевали две медали на первенстве Европы
Две бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на первенстве Европы по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года «European U21 Taekwondo Championships-2025». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Награды завоевали воспитанники областного Центра олимпийских видов спорта Даяна Бадмаева (весовая категория 57 килограммов) и Егор Шефатов (весовая категория +87 килограммов).
«Даяна разделила третье место с представительницей Франции, а золотую и серебряную медали завоевали тхэквондистки из Турции. Егор также разделили бронзовую награду с ещё одним спортсменом — атлетом из Греции. Золото в его категории взял представитель Италии, а серебро — поляк», — говорится в сообщении.Соревнования проходили в сербском городе Приштина с 10 по 15 декабря.