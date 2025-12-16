Тхэквондисты из Подмосковья завоевали две медали на первенстве Европы

16 декабря 2025, 13:39

оригинал Даяна Бадмаева и Егор Шефатов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Две бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на первенстве Европы по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года «European U21 Taekwondo Championships-2025». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Награды завоевали воспитанники областного Центра олимпийских видов спорта Даяна Бадмаева (весовая категория 57 килограммов) и Егор Шефатов (весовая категория +87 килограммов).





«Даяна разделила третье место с представительницей Франции, а золотую и серебряную медали завоевали тхэквондистки из Турции. Егор также разделили бронзовую награду с ещё одним спортсменом — атлетом из Греции. Золото в его категории взял представитель Италии, а серебро — поляк», — говорится в сообщении.