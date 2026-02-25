Мишустин отметил создание в Московском регионе центров промышленной робототехники

25 февраля 2026, 18:26

оригинал Михаил Мишустин (Фото: пресс-служба Госдумы)

В России, в частности, в Московском регионе сформированы мощные центры промышленной робототехники для разработки и внедрения решений автоматизации в станкостроение. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом правительства в Госдуме.





Его слова привели в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



Мишустин назвал станкостроение важнейшей отраслью, базовой для всех производств сегодня. По его словам, особый акцент делается на автоматизацию.

«Для разработки и внедрения таких решений сформированы мощные центры промышленной робототехники в Московском регионе, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Томской областях», – отметил премьер.