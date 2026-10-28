Мытищи и Химки лидируют среди населенных пунктов Подмосковья по цене участков
Химки и Мытищи лидируют среди населенных пунктов Московской области по средней стоимости земельных участков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
По его словам, в сентябре этого года средняя цена земельного участка в Подмосковье составила 7,7 млн рублей, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Среди регионов с наибольшим числом предложений (более 100 объявлений) самыми дорогими оказались Химки — там средняя стоимость участка достигла 41,9 млн рублей. В Мытищах средняя цена составила 31,3 млн рублей, в поселке Лесной Пушкинского округа — 29 млн рублей, в Павловской Слободе — 26,4 млн рублей, в Красногорске — 24,3 млн рублей, а в Видном — 23 млн рублей. Эти районы расположены близко к Москве и имеют хорошую транспортную доступность, что влияет на более высокую стоимость по сравнению с остальной частью области, пояснил эксперт.
Наиболее доступные участки можно найти в Белоомуте — их средняя цена составляет 822 тыс. рублей. В Серебряных Прудах участки предлагаются в среднем за 841 тыс. рублей, в Лотошино — за 891 тыс. рублей, в Богородском — за 922 тыс. рублей, а в Шатуре — за 1 млн рублей. Низкая стоимость объясняется удаленностью от столицы и меньшими размерами участков: в среднем они составляют 13–16 соток, в то время как по области в среднем — 29 соток, отметил Еремкин.
Он добавил, что рынок земельных участков подвержен сезонным колебаниям: с наступлением зимы спрос обычно снижается, а к весне восстанавливается. В будущем одним из ключевых факторов для рынка останется доступность ипотечного кредитования, которое в 2026 году стало важным инструментом для развития сегмента загородной недвижимости.
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