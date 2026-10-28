Мытищи и Химки лидируют среди населенных пунктов Подмосковья по цене участков

28 октября 2026, 19:00

Фото: iStock/Ekaterina Grebeshkova

Химки и Мытищи лидируют среди населенных пунктов Московской области по средней стоимости земельных участков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.