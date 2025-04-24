Мытищинские баскетболистки стали призёрами всероссийских соревнований

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится на период с 26 апреля по 23 мая в связи с ремонтно-путевыми работами на станции Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.