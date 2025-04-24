Мытищинские баскетболистки стали призёрами всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Баскетболистки спортшколы олимпийского резерва из городского округа Мытищи завоевали бронзу всероссийских соревнований среди девушек до 15 лет им. Евгения Гомельского. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В матче за третье место подмосковные баскетболистки встретились с СШОР им. Александра Гомельского из Москвы. За три с половиной минуты начался финишный рывок подмосковных баскетболисток.
Финал соревнований прошёл в городе Салават в Башкирии.
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«Начало положил меткий трехочковый от MVP прошлого сезона Дарьи Челак, которая в итоге стала самым результативным игроком матча –16 очков, девять перехватов и шесть передач. За минуту до конца игры перевес спортсменок из Мытищ составлял уже семь очков. Встреча завершилась со счетом 61:54», – рассказали в ведомстве.Челак вошла в символическую сборную соревнований. Всего в турнире приняли участие три подмосковные команды. «Спарта энд К» СШОР по ИВС из Ленинского городского округа заняла шестое место, а СШОР по баскетболу «Спартак» из Люберец – девятое.
Финал соревнований прошёл в городе Салават в Башкирии.
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Лора Луганская