В Подмосковье проведут традиционную акцию «Подтянись за Победу»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Подмосковье 1-15 мая состоится спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу». Она будет посвящена празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Мероприятие пройдёт в два этапа – онлайн и оффлайн. На первом этапе с 1 по 15 мая состоится онлайн-акция «Подтянись за Победу». 9 мая в рамках второго этапа в парке культуры и отдыха имени В. Талалихина городского округа Подольск проведут турнир по воздушно-силовой атлетике, где каждый сможет установить личный рекорд. Найти подробную информацию о соревнованиях и подать заявку на участие можно в официальном сообществе в «VK», – пояснили в ведомстве.Для участия в онлайн-акции спортсмен должен загрузить видео с выполнением подтягиваний на страницу личного аккаунта в VK или отправить его на электронную почту mo@rapaf.ru.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В описании к видео нужно указать свой город, количество выполненных подтягиваний за один подход, подписать хештеги #подтянисьзапобедуМО и #фвсамо, а также отметить трёх друзей для передачи эстафеты участия в акции.
Для установления общероссийского рекорда нужно записать результат выполнения подтягиваний и ссылку на видео с результатом в специальную форму «ПОДТЯНИСЬ ЗА ПОБЕДУ» на главной странице сайта.
Итоги онлайн-акции опубликуют 20 мая. Участников, выполнивших самое большое количество подтягиваний, отметят призами и подарками.
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Лора Луганская