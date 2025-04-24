В Московской области установят «Рекорд Победы» по отжиманиям

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Московской области пройдёт спортивно-патриотическая онлайн-акция «Рекорд Победы» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе Подмосковья.
Акция состоится с 1 по 15 мая и будет проведена в этом году в расширенном формате. К ней присоединятся спортивные и трудовые коллективы со всего Подмосковья.
Помимо этого, команда должна передать эстафету участия в акции двум дружественным подмосковным коллективам.
Результаты онлайн-акции будут опубликованы 20 мая. Победит команда, которая выполнит наибольшее количество отжиманий.
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«Участники проекта должны будут совместными усилиями выполнить более 29 220 отжиманий – сгибаний и разгибаний рук в упоре лёжа на полу, установив тем самым новый «Рекорд Победы» в Московской области. Командам необходимо сделать максимальное количество отжиманий всем коллективом и записать это на видео. Запись нужно разместить на странице коллектива в VK с 1 по 15 мая. Профиль должен быть открыт для просмотра. В подписи к видео нужно указать количество выполненных повторений и проставить хэштеги #РекордпобедыМО #ФВСАМО», – рассказали в министерстве.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Помимо этого, команда должна передать эстафету участия в акции двум дружественным подмосковным коллективам.
Результаты онлайн-акции будут опубликованы 20 мая. Победит команда, которая выполнит наибольшее количество отжиманий.
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Лора Луганская