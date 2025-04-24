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В Московской области установят «Рекорд Победы» по отжиманиям

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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В Московской области пройдёт спортивно-патриотическая онлайн-акция «Рекорд Победы» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе Подмосковья.
Акция состоится с 1 по 15 мая и будет проведена в этом году в расширенном формате. К ней присоединятся спортивные и трудовые коллективы со всего Подмосковья.
«Участники проекта должны будут совместными усилиями выполнить более 29 220 отжиманий – сгибаний и разгибаний рук в упоре лёжа на полу, установив тем самым новый «Рекорд Победы» в Московской области. Командам необходимо сделать максимальное количество отжиманий всем коллективом и записать это на видео. Запись нужно разместить на странице коллектива в VK с 1 по 15 мая. Профиль должен быть открыт для просмотра. В подписи к видео нужно указать количество выполненных повторений и проставить хэштеги #РекордпобедыМО #ФВСАМО», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Помимо этого, команда должна передать эстафету участия в акции двум дружественным подмосковным коллективам.

Результаты онлайн-акции будут опубликованы 20 мая. Победит команда, которая выполнит наибольшее количество отжиманий.

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В Дубне к 80-летию Победы впервые помыли «летающий танк» Ил-2
24 апреля 2025, 18:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров в преддверии юбилея Великой Победы поручил привести в порядок памятник штурмовику Ил-2. Впервые его помыли, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
За годы, прошедшие с момента установки, памятник покрылся слоем песка и даже порос мхом. Коммунальщики с помощью мойки высокого давления и автошампуня приступили к обработке монумента.
«В Дубне памятник легендарному советскому штурмовику Ил-2 был воздвигнут 17 лет назад. Его история напрямую связана с этими местами», – рассказал Тихомиров.
Советские конструкторы называли этот самолёт «летающим танком». По совокупности тактико-технических характеристик Ил-2 не имел равных. Он участвовал во многих боях Великой отечественной войны, в том числе под Сталинградом.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

С 1943 по 1946 годы в подмосковных Борках находился 34-й запасной авиационный полк, занимавшийся перегонкой самолетов и подготовкой экипажей для отправки на фронт. Штурмовик был выпущен в 1942-м на заводе №381 в Нижнем Тагиле.

22 июня 1943 года он потерпел аварию, не долетев до аэродрома Борки всего пять километров. Лётчик спасся, покинув штурмовик с парашютом.

Бронекорпус повреждённого самолета нашли только в 2004 году и доставили в Дубну вертолётом МЧС России. Боевую машину восстановили из найденных деталей, дополнив фрагментами других самолётов, обнаруженных в окрестных деревнях.

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В Центре Рошаля «крысиным зубом» достали из желудка девочки 30 рублей
24 апреля 2025, 18:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка ребёнка монеты. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику поступила пятилетняя девочка, проглотившая три монеты по 10 рублей. В течение двух дней родители надеялись, что они выйдут естественным путём, но они застряли в желудке.
«Хирургическая операция длилась 35 минут. При её проведении использовали специальный инструмент «крысиный зуб». Он позволил аккуратно захватить и извлечь монеты из желудка маленькой пациентки. Уже через три часа после операции родители забрали девочку домой», – рассказал врач-эндоскопист Григорий Азизян.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как отмечают врачи, дети, познавая окружающий мир, могут проглотить несъедобные предметы. Это могут быть монеты, батарейки, кнопки, иглы, части конструктора, кольца и магниты. Особенную опасность представляют неодимовые магниты из-за мощности притяжения.

Медики призвали родителей внимательно и ответственно выбирать игрушки для детей, чтобы подарок не обернулся трагедией.

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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 26 апреля по 23 мая
24 апреля 2025, 17:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится на период с 26 апреля по 23 мая в связи с ремонтно-путевыми работами на станции Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Работы будут проводиться в ночные часы: с 23:30 до 4:30. Из-за этого часть электричек МЦД-3 на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Ипподром отменят по всему маршруту следования. Кроме того, часть поездов на участке между станцией Зеленоград-Крюково и Тверью будет следовать по укороченному маршруту», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание поездов пассажиры могут на информационных табло на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании или в приложении «РЖД Пассажирам».

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В финал подмосковного турнира «Юный шашист» вышли 12 команд
24 апреля 2025, 17:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Финал турнира Московской области для дошкольников «Юный шашист» состоится в пятницу, 25 апреля, в Ступине, за победу будут сражать двенадцать команд из разных округов региона, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Соревнования проводятся для спортсменов в возрасте от 4 до 7 лет. В каждой команде по четыре человека», — отмечается в сообщении.
В финал вышли команды щёлковской школы №13 им. Джанибекова, Шеметовской школы, мытищинской гимназии №17, белоомутской школы №1, ступинской школы №9, зарайского лицея №5, красногорского детсада №17, рузской гимназии №1, одинцовской гимназии Святителя Василия Великого, лыткаринской гимназии №4, школы №6 округа Жуковский и дзержинской гимназии №5.

Турнир будет проходить на базе ступинского детсада «Лесная сказка».

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В Подмосковье проведут традиционную акцию «Подтянись за Победу»
24 апреля 2025, 17:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье 1-15 мая состоится спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу». Она будет посвящена празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Мероприятие пройдёт в два этапа – онлайн и оффлайн. На первом этапе с 1 по 15 мая состоится онлайн-акция «Подтянись за Победу». 9 мая в рамках второго этапа в парке культуры и отдыха имени В. Талалихина городского округа Подольск проведут турнир по воздушно-силовой атлетике, где каждый сможет установить личный рекорд. Найти подробную информацию о соревнованиях и подать заявку на участие можно в официальном сообществе в «VK», – пояснили в ведомстве.
Для участия в онлайн-акции спортсмен должен загрузить видео с выполнением подтягиваний на страницу личного‌ аккаунта в VK или отправить его на электронную почту mo@rapaf.ru.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В описании к видео нужно указать свой город, количество выполненных подтягиваний за один подход, подписать хештеги #подтянисьзапобедуМО и #фвсамо, а также отметить трёх друзей для передачи эстафеты участия в акции.

Для установления общероссийского рекорда нужно записать результат выполнения подтягиваний и ссылку на видео с результатом в специальную форму «ПОДТЯНИСЬ ЗА ПОБЕДУ» на главной странице сайта.

Итоги онлайн-акции опубликуют 20 мая. Участников, выполнивших самое большое количество подтягиваний, отметят призами и подарками.

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