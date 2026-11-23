23 ноября 2026, 18:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Мытищинской городской больнице эндоскописты спасли от перитонита пациентку, случайно проглотившую украшение для пирсинга языка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В приёмное отделение обратилась женщина с жалобой на дискомфорт в желудке. Врачи установили, что она проглотила металлическое украшение для пирсинга языка. Как показало обследование, инородное тело располагалось на выходе из желудка, в просвете луковицы двенадцатиперстной кишки.



Опасность заключалась в том, что острый конец крепления украшения застрял в слизистой оболочке. На врачебном консилиуме приняли решение об экстренном вмешательстве.

«Это анатомически узкое место. Заострённый металлический предмет создавал критический риск перфорации, то есть прободения стенки органа. Это осложнение неминуемо привело бы к выходу содержимого кишечника в брюшную полость и развитию острого перитонита – состояния, угрожающего жизни. Мы извлекли инородное тело эндоскопическим методом. Манипуляция прошла успешно и без осложнений», – рассказал заведующий отделением эндоскопии Сулейман Ахмедов.