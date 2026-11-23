Ранняя выявляемость рака в Московской области за год выросла на 14%
В Подмосковье стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях – первой и второй. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Как пояснили в ведомстве, это стало возможным благодаря повышению доступности первичной диагностики, онконастороженности врачей, переоснащению медучреждений и профилактической работе.
«Чем раньше выявлено онкологическое заболевание, тем больше возможностей эффективного лечения и благоприятного прогноза для пациента. Одна из наших главных задач – сделать диагностику максимально доступной для жителей Подмосковья. Для этого мы развиваем систему онкоскринингов, оснащаем медицинские организации современным оборудованием, регулярно проводим профилактические мероприятия, в том числе Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.По его словам, в результате с начала года доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, превысила 63%. Это на 14% больше показателя аналогичного периода прошлого года
Как напомнили в подмосковном Минздраве, в Московской области, женщинам в возрасте более 40 лет, не проходившим маммографию в течение двух лет, доступна самостоятельная запись на исследование. Кроме того, в этом году в Подмосковье ввели скрининг рака лёгких для курильщиков. Помимо этого, в репродуктивную диспансеризацию включили анализ на онкогенные типы ВПЧ.
Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере MAX или по телефону 122.