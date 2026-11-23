23 ноября 2026, 17:13

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях – первой и второй. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Как пояснили в ведомстве, это стало возможным благодаря повышению доступности первичной диагностики, онконастороженности врачей, переоснащению медучреждений и профилактической работе.

«Чем раньше выявлено онкологическое заболевание, тем больше возможностей эффективного лечения и благоприятного прогноза для пациента. Одна из наших главных задач – сделать диагностику максимально доступной для жителей Подмосковья. Для этого мы развиваем систему онкоскринингов, оснащаем медицинские организации современным оборудованием, регулярно проводим профилактические мероприятия, в том числе Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.