Мытищинские нейрохирурги спасли женщину от полного паралича

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Мытищинскую городскую больницу поступила 40-летняя женщина с жалобами на выраженную слабость и снижение чувствительности в руках и ногах. По словам пациентки, первые симптомы появились около четырёх месяцев назад после интенсивной физической нагрузки, когда она почувствовала боль в области шеи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Во время пятичасовой операции, которая была сделана через передний шейный доступ, мы удалили гнойный очаг, извлекли пораженный позвонок и заменили его имплантом, который с помощью винтов прочно соединили с соседними здоровыми позвонками», — сообщил врач-нейрохирург Мытищинской больницы Денис Бирюков.
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Дайана Хусинова