В НИКИ детства школьницу вылечили от тяжёлого заболевания щитовидной железы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства помогли 12-летней девочке с серьёзным заболеванием щитовидной железы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Девочка обратилась к медикам с жалобами на боли в сердце, учащённое сердцебиение, одышку и потливость. Все эти симптомы наблюдалось последние три месяца.
Осматривая ребёнка, врачи отметили характерную выпуклость глаз и по совокупности признаков заподозрили диффузный токсический зоб или болезнь Грейвса-Базедова.
В ведомстве напомнили, что с 19 по 25 мая в России проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.
Читайте также:
В Центре интегративной медицины женщину избавили от постковидного синдрома
Робот Светлана предложил льготникам продлить рецепты более 80 тыс. раз
Раменские хирурги прооперировали пациента с редкой формой врождённой грыжи
Осматривая ребёнка, врачи отметили характерную выпуклость глаз и по совокупности признаков заподозрили диффузный токсический зоб или болезнь Грейвса-Базедова.
«Это заболевание, при котором щитовидная железа увеличивается в размерах и начинает вырабатывать слишком много гормонов. Такое состояние называется тиреотоксикозом. У больного могут проявляться повышенная возбудимость, раздражительность, потеря веса, учащённое сердцебиение, потливость, одышка, небольшая постоянная температура. Может быть и увеличение глаз», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Пристального внимания болезнь требует у детей, так как негативно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, может вызвать проблемы с сердцем, надпочечниками. Особенно опасен для жизни тиреотоксический криз.
«Мы провели полное обследование ребёнка, и наши предположения подтвердились. Мы разработали оптимальную схему терапии, учитывая все особенности заболевания и возраст ребёнка. Благодаря своевременному лечению антитиреоидными препаратами удалось подавить выработку тиреоидных гормонов. У девочки сразу ушли все неприятные симптомы», – добавила врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.Сейчас подросток выписан домой и чувствует себя хорошо.
В ведомстве напомнили, что с 19 по 25 мая в России проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.
Читайте также:
В Центре интегративной медицины женщину избавили от постковидного синдрома
Робот Светлана предложил льготникам продлить рецепты более 80 тыс. раз
Раменские хирурги прооперировали пациента с редкой формой врождённой грыжи
Лора Луганская