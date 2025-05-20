Раменские хирурги прооперировали пациента с редкой формой врождённой грыжи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Раменской больницы прооперировали мужчину, у которого органы брюшной полости сместились в грудную. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар экстренно поступил 40-летний пациент с сильной болью в животе и подозрением на острый панкреатит. Компьютерная томография выявила у него редкую форму врождённой диафрагмальной грыжи – так называемую грыжу Морганьи.
Положение усугубляло осложнение – ущемление органов брюшной полости. Через грыжевые ворота в грудную полость сместились складки брюшины и толстой кишки. В тот же день пациенту незамедлительно провели операцию.
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Положение усугубляло осложнение – ущемление органов брюшной полости. Через грыжевые ворота в грудную полость сместились складки брюшины и толстой кишки. В тот же день пациенту незамедлительно провели операцию.
«В ходе хирургического вмешательства мы обнаружили грыжу больших размеров – 17 см в длину и 10 см в ширину. Грыжевые ворота достигали 5 см. Грыжа располагалась в опасной близости от сердца и бронхов. В результате нам удалось успешно восстановить анатомически правильное расположение органов и ушить отверстие в диафрагме», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Михаил Кошелев.Послеоперационный период протекал без осложнений. Контрольная компьютерная томография подтвердила отсутствие рецидива. Сейчас пациент уже выписан домой.
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Лора Луганская