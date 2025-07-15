Мытищинские травматологи спасли от ампутации раздавленную плитой ногу пациента

15 июля 2025, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Травматологи Мытищинской больницы спасли ногу мужчины, на которую упала каменная плита. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В приёмное отделение экстренно доставили 30-летнего мужчину, правая нога которого была замотана пропитанными кровью бинтами. Как объяснил пациент, во время ремонта ему на стопу упала каменная плита

«Кожа и все мягкие ткани на тыльной стороне стопы и на всей подошвенной части отслоились. В открытой ране виднелся вывих сустава мизинца, а плюсневая кость, к которой он крепился, была сломана. Тяжесть повреждений грозила ампутацией пальца и плюсневой кости, однако всё обошлось», – рассказал заведующий операционным блоком больницы, врач-травматолог-ортопед Никита Поляков.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Послеоперационный период протекал без гнойно-септических осложнений. Пациенту проводили физиолечение и специальную терапию», – отметил Поляков.