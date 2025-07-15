Мытищинские травматологи спасли от ампутации раздавленную плитой ногу пациента
Травматологи Мытищинской больницы спасли ногу мужчины, на которую упала каменная плита. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение экстренно доставили 30-летнего мужчину, правая нога которого была замотана пропитанными кровью бинтами. Как объяснил пациент, во время ремонта ему на стопу упала каменная плита
«Кожа и все мягкие ткани на тыльной стороне стопы и на всей подошвенной части отслоились. В открытой ране виднелся вывих сустава мизинца, а плюсневая кость, к которой он крепился, была сломана. Тяжесть повреждений грозила ампутацией пальца и плюсневой кости, однако всё обошлось», – рассказал заведующий операционным блоком больницы, врач-травматолог-ортопед Никита Поляков.Во время операции врач сначала тщательно промыл рану, очистив её от грязи. Далее он удалил омертвевшие ткани, а собрал повреждённые кости. Вывих был вправлен, мизинец соединён со сломанной плюсневой костью спицей. Раны ушили и поставили дренаж.
«Послеоперационный период протекал без гнойно-септических осложнений. Пациенту проводили физиолечение и специальную терапию», – отметил Поляков.Сейчас пациент уже выписан домой. Теперь его ждёт реабилитация в поликлинике по месту жительства.