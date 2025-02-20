Мытищинские врачи спасли мужчину с разорванным мочевым пузырём

Фото: пресс-служба Минздрава МО
50-летнего мужчину, у которого от неудачного паления на улице разорвался мочевой пузырь, спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Он жаловался на нестерпимую боль в области живота и примеси крови в моче. Выяснилось, что за несколько дней до госпитализации он упал на улице. Его мочевой пузырь в этот момент был наполнен и разорвался от удара о брюшную стенку.
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«Так как друге внутренние органы не пострадали, я выбрал минимально инвазивную тактику операции — лапароскопическую санацию и ушивание мочевого пузыря. В брюшной полости было выявлено большое количество сгустков крови (около 500 мл) и жидкости с примесью крови (900 мл). Через небольшой прокол брюшную полость удалось осушить. (…) Поперечный разрыв мочевого пузыря составлял в длину около 6 сантиметров. Мы герметично ушили этот разрыв. Операция длилась 3 часа и была выполнена всего через четыре прокола в брюшной полости», — рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.
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Лев Каштанов