В Подмосковье проверку на наркотики прошли за год более 118 тыс. подростков

Фото: istockphoto.com/Lothar Drechsel
Профилактические осмотры школьников и студентов на предмет употребления наркотиков проводят в Московской области, в прошлом году такие осмотры прошли свыше 118 тысяч подростков. Важность этих проверок отметил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона Виталий Холдин.
«В прошлом году профилактические осмотры по наркотикам прошли свыше 118 тысяч подростков, с начала 2025 года — уде более 5,6 тыс. Профосмотры помогают нам не только выявить тех, кто употребляет психоактивные вещества, но и своевременно оказать им квалифицированную помощь», — подчеркнул Виталий Холдин.В областном Минздраве напомнили, что проверки на наркотики проводятся исключительно добровольно и конфиденциально, при полном соблюдении врачебной тайны.
Читайте также:
Надбавку в Подмосковье получают около 5 тыс. молодых медиков
Врачи МОДКТОБ вылечили мальчика с врождённой аномалией сустава локтя
Ступинские врачи удалили гигантский камень из почки пациентки
Лев Каштанов