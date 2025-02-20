В Подмосковье проверку на наркотики прошли за год более 118 тыс. подростков

Профилактические осмотры школьников и студентов на предмет употребления наркотиков проводят в Московской области, в прошлом году такие осмотры прошли свыше 118 тысяч подростков. Важность этих проверок отметил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона Виталий Холдин.