Надбавку в Подмосковье получают около 5 тыс. молодых медиков

В Московской области молодые медицинские специалисты получают ежемесячную надбавку в 15 тыс. рублей для врачей и 7 тыс. рублей – для среднего медицинского персонала. Всего этой мерой поддержки охвачены около 5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.