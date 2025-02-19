Надбавку в Подмосковье получают около 5 тыс. молодых медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области молодые медицинские специалисты получают ежемесячную надбавку в 15 тыс. рублей для врачей и 7 тыс. рублей – для среднего медицинского персонала. Всего этой мерой поддержки охвачены около 5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В регионе проводится комплексная работа по привлечению молодых специалистов в медицинские организации. Действуют различные меры соцподдержки и система наставничества.
Для молодых медиков в Подмосковье доступны и другие меры социальной поддержки. Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.
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«Молодые специалисты, устроившиеся на работу в наши больницы, в течение трёх лет получают ежемесячную выплату. Всего на данный момент выплатой в размере 15 тыс. рублей пользуются почти 2,3 тыс. врачей, в размере 7 тыс. рублей - более 2,6 тыс. сотрудников среднего медперсонала», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в ведомстве, претендовать на выплату может сотрудник в возрасте до 35 лет, отучившийся по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу на полную ставку в течение года по завершении обучения.
Для молодых медиков в Подмосковье доступны и другие меры социальной поддержки. Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.
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Лора Луганская