Врачи МОДКТОБ вылечили мальчика с врождённой аномалией сустава локтя

Мальчику с врождённой аномалией локтевого сустава помогли привести руку в нормальное состояние врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ), сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Ребёнок поступил с жалобой на внезапно возникшую неподвижность локтевого сустава: рука «застыла» в согнутом на 90 градусов положении. Диагностика показала, что причина кроется во врождённом вывихе головки лучевой кости, был выявлен также радиоульнарный синостоз — аномалия развития руки, при которой сращиваются участки локтевой и лучевой костей.
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«Мы провели реконструктивное хирургическое лечение. Оно заключалось в резекции головки лучевой кости с восстановлением полного объема движения», — сказал травматолог-ортопед отделения № 3 МОДКТОБ Андрей Калабкин.Через три недели маленькому пациенту снимут гипсовую повязку, и он начнёт курс реабилитации.
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Лев Каштанов